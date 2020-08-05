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05.08.2020 - 07:00 | | DENİZ BOY

Çeşme güzelleri

Berrak Tüzünataç, Leyla Feray ve Hazal Subaşı, önceki gün Çeşme Before Sunset Beach’te görüntülendi.

Çeşme güzelleri
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Berrak Tüzünataç, Leyla Feray ve Hazal Subaşı, önceki gün Çeşme Before Sunset Beach’te görüntülendi. Gün batımına doğru denize giren üçlü, suyun içinde de sohbet etti. Tüzünataç bir ara, bikinisinin iplerini bağlarken, frikik vermekten son anda kurtuldu. 

Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.
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Cadde Yazarları

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