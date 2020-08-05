Çeşme güzelleri

Berrak Tüzünataç, Leyla Feray ve Hazal Subaşı, önceki gün Çeşme Before Sunset Beach’te görüntülendi. Gün batımına doğru denize giren üçlü, suyun içinde de sohbet etti. Tüzünataç bir ara, bikinisinin iplerini bağlarken, frikik vermekten son anda kurtuldu.