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09.02.2021 - 07:00 |

‘Çeşme’nin havası ilham verici’

Sezer Koç, dizisinin çekimleri nedeniyle bir süredir Çeşme’de yaşıyor.

‘Çeşme’nin havası ilham verici’
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Setten arta kalan vakitlerini sanatla iç içe geçiren oyuncu, “Çeşme’nin havası ilham verici. Burada daha çok yazmaya, okumaya ve resim yapmaya başladım” dedi.

Kim Milyoner Olmak İster'deki yanıtıyla olay olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptıKim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından "omurilik sarımsağı" olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, es problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.
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