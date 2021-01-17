Cesur çıkış!

Dua Lipa, Rolling Stones dergisine kapak oldu. Şarkıcı, Kosovalı kökenlerinden bahsederek, “Dedem o dönem yaşanan her şeyi yazardı. Sırp güçleri ondan tarihle ilgili yazmasını istediğinde bunu reddetti ve işini kaybetti. Şimdi benim yaptığım da inandığım şeyleri savunmak” dedi. Feministlerin kadınları her alanda desteklemesi gerektiğini savunan Lipa, “Seks işçilerini de desteklememiz gerekir, bu da onların seçimi ve hakkı” çıkışını yaptı.