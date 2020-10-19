MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Çetinkaya’dan güzellik tavsiyeleri
19.10.2020 - 07:00 |

Çetinkaya’dan güzellik tavsiyeleri

Sanat ve cemiyet hayatının güzellik koçu Aylin Çetinkaya, daha güzel dudaklara sahip olmak için neler yapılabileceğini, son dönemde hangi işlemlerin daha çok tercih edildiğini anlattı.

Çetinkaya’dan güzellik tavsiyeleri
ABONE OL

Sanat ve cemiyet hayatının güzellik koçu Aylin Çetinkaya, daha güzel dudaklara sahip olmak için neler yapılabileceğini, son dönemde hangi işlemlerin daha çok tercih edildiğini anlattı. Çetinkaya, “Makyaj hilesi ile ruj kullanarak dudağı dolgun göstermenin dışında, kalıcı dolgunlaştırmanın iki yolu var; dolgu ve dudak renklendirme mikropigmentasyon uygulaması. Elbette renklendirme işlemi ile fiziksel bir büyüme sağlanmaz ancak solgun dudaklar canlı renkler sayesinde daha büyük görünecektir. Bu işlemlerden hangisinin önce yapılacağı yine dudakların mevcut durumuna, ihtiyacına ve kişinin beklentilerine göre değişir” şeklinde konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Galerici değilim’

‘Galerici değilim’

Festival yolculuğu sürüyor

Festival yolculuğu sürüyor

Tenise merak sardı

Tenise merak sardı

Korel’den teşekkür

Korel’den teşekkür

Sıradaki Haber