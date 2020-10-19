Çetinkaya’dan güzellik tavsiyeleri

Sanat ve cemiyet hayatının güzellik koçu Aylin Çetinkaya, daha güzel dudaklara sahip olmak için neler yapılabileceğini, son dönemde hangi işlemlerin daha çok tercih edildiğini anlattı. Çetinkaya, “Makyaj hilesi ile ruj kullanarak dudağı dolgun göstermenin dışında, kalıcı dolgunlaştırmanın iki yolu var; dolgu ve dudak renklendirme mikropigmentasyon uygulaması. Elbette renklendirme işlemi ile fiziksel bir büyüme sağlanmaz ancak solgun dudaklar canlı renkler sayesinde daha büyük görünecektir. Bu işlemlerden hangisinin önce yapılacağı yine dudakların mevcut durumuna, ihtiyacına ve kişinin beklentilerine göre değişir” şeklinde konuştu.