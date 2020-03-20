‘ÇEVRECİ MODANIN HAYRANIYIM’

Irina Shayk’ın yüzü olduğu Intimissimi, Recycle Project isimli projenin 10’uncu yılına özel, çevre dostu, sürdürülebilir kumaşlardan tasarlanan mini bir koleksiyon hazırladı. İlkbahar-Yaz 2020’ye özel hazırlanan Green Collection için kamera karşısına geçen Rus model kendisini, “Doğal, ayakları yere basan ve inatçı”, markayı ise, “Sürdürülebilir, şık ve kaliteli” sözleriyle anlattı.

- Moda ve sürdürebilirlik arasındaki bağ sizce nedir?

Moda günümüzde beklenmedik form ve şekillerden ilhamını alıyor. Geri dönüştürülmüş materyellerin kullanılması beni çok sevindiriyor. Birçok marka da gerçek deri ve kürk kullanmayı çoktan bıraktı.

- Çevreci modaya bakış açınız nedir?

Aslında çok büyük bir hayranıyım. Modern modanın getirdiği çevreci deri veya doğayla dost materyellerin kullanılması çok hoşuma gidiyor.

- Sürdürebilirlik konusuna nasıl yaklaşıyorsunuz?

Her insan önce evinden başlamalı. Ben de plastik şişe almıyorum. Kutulanmış su almaya özen gösteriyorum. Poşet kullanmamak için elimden geleni yapıyorum. Her şey küçük adımlarla başlar ve zamanla önem kazanır.

- Alışveriş yaparken ekolojik bakış açısı edindiniz mi?

Evet! Geri dönüştürülmüş ürünlere öncelik veriyorum. Bu tip ürünlerin her yerde gittikçe çoğaldığını görmek mutluluk verici!

- Gezegenimizin geleceğiyle ilgili çocuklarımıza neler öğretmeliyiz?

Hepimiz gezegenimizin geleceğini düşünmeliyiz yoksa yarınlarımız olmayacak. Onlara çevreye duyarlı kalarak, hayatımızı nasıl organize etmemiz gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Doğayla uyum içinde kalarak çevremize özen göstermemiz gerektiğini anlatmalıyız.

‘Sürdürülebilirlik her canlı için önemli’

- Intimissimi geri dönüşüm projesinin 10’uncu yılını kutluyor. Sürdürebilirlik anlamında markanın değişimi hakkındaki düşünceleriniz neler?

Sürdürebilirlik konusu bugün her canlı için önem taşıyor. Intimissimi de bu kavramı sadece kelime olarak görmüyor. Ciddi araştırmalar sonucunda çıkardığı. Green Collection kapsül koleksiyonda sürdürülebilir materyallerden üretilmiş ve çevreye minimum zarar veren iç giyim, pijamalar ve trikolar sunuyor.

- Parçalar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kumaşlar yumuşak ve rahat. Renkleri beğendim. Şekiller modern, seksi ve şık...