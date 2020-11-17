Ceyda Ateş doğacak kızının adını açıkladı

Ceyda Ateş-Buğra Toplusoy çifti, HT Kulüp Yazı İşleri Müdürü Reşit Özet'in sorularını yanıtladı. Ünlü çift, ilişkileri hakkında "Bizim de birbirimizi üzdüğümüz zamanlar oldu ama aradaki sevgiyi korumaya çalıştık, ona tutunduk" dedi.

Doğacak kızının adını da açıklayan ikili, "Aslında çok isim düşündük. En son 'Talya' ismine karar verdik. 'Sonbaharı müjdeleyen, şans ve bereket veren, hayvanlar aleminin kraliçesi' anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.