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17.11.2020 - 15:47 |

Ceyda Ateş doğacak kızının adını açıkladı

İki yıl önce Miami'de dünyaevine giren oyuncu Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy, dünyaya gelecek kızlarına hangi ismi vereceklerini söyledi.

Ceyda Ateş doğacak kızının adını açıkladı
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Ceyda Ateş-Buğra Toplusoy çifti, HT Kulüp Yazı İşleri Müdürü Reşit Özet'in sorularını yanıtladı. Ünlü çift, ilişkileri hakkında "Bizim de birbirimizi üzdüğümüz zamanlar oldu ama aradaki sevgiyi korumaya çalıştık, ona tutunduk" dedi.

Doğacak kızının adını da açıklayan ikili, "Aslında çok isim düşündük. En son 'Talya' ismine karar verdik. 'Sonbaharı müjdeleyen, şans ve bereket veren, hayvanlar aleminin kraliçesi' anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Magazin Haberleri Bülteni (17 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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