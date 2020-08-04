Ceyda Ateş: Karnımın içinde mısırlar patlıyor

Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen Ceyda Ateş, 5,5 aylık hamile...

Sosyal medya hesabından hamilelik süreciyle ilgili paylaşımlarda bulunan Ateş, takipçilerinin sorularını da yanıtladı.

Hamileliğinde 23. haftaya giren ve neredeyse hiç kilo almayan Ateş, son paylaşımında, "23. haftaya giriş yaptık… Karnımın içinde mısırlar patlıyor gibi. Minicik elleri ve ayakları ile varlığını belli ediyor. Siz bu süreçte neler hissettiniz?” dedi.