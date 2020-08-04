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04.08.2020 - 12:48 |

Ceyda Ateş: Karnımın içinde mısırlar patlıyor

Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu Ceyda Ateş, yaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Ceyda Ateş: Karnımın içinde mısırlar patlıyor
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Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen Ceyda Ateş, 5,5 aylık hamile...

Sosyal medya hesabından hamilelik süreciyle ilgili paylaşımlarda bulunan Ateş, takipçilerinin sorularını da yanıtladı.

Hamileliğinde 23. haftaya giren ve neredeyse hiç kilo almayan Ateş, son paylaşımında, "23. haftaya giriş yaptık… Karnımın içinde mısırlar patlıyor gibi. Minicik elleri ve ayakları ile varlığını belli ediyor. Siz bu süreçte neler hissettiniz?” dedi.

Ceyda Ateş: Karnımın içinde mısırlar patlıyor

Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.
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Cadde Yazarları

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