Ceyda Ateş merak edilenleri anlattı! ‘Duygu geçişim olmadı’

Kızını kucağına almak için gün sayan Ceyda Ateş, Instagram’dan hayranlarının sorularını yanıtladı. Oyuncu, “Şu dönem psikolojiniz nasıl?” sorusuna, “Herkes beni duygu geçişleri olacak diye korkuttu. Ama bir değişiklik hissetmiyorum. Başından beri aynıyım” yanıtını verdi.

Ateş, doğum için hem heyecanlı olduğunu hem de korktuğunu belirtti.

'KARNIMIN İÇİNDE MISIRLAR PATLIYOR'

Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen Ceyda Ateş, anne olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda siyah elbisesi ile verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan oyuncu, "23. haftaya giriş yaptık. Karnımın içinde mısırlar patlıyor gibi... Minicik elleri ve ayakları ile varlığını belli ediyor" notunu düşmüştü.