MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ceyda Ateş setleri özledi
07.11.2020 - 15:36 |

Ceyda Ateş setleri özledi

Hamileliğinin 37’nci haftasında olan Ceyda Ateş, neredeyse hiç kilo almadı. Ünlü oyuncu, doğum yaptıktan kısa süre sonra setlere dönmek istiyor.

Ceyda Ateş setleri özledi
ABONE OL

Buğra Toplusoy ile Ceyda Ateş, 2018 yılında Amerika Miami’de nikah masasına oturmuştu. Bebek bekleyen Ceyta Ateş, hamileliğinin 37’nci haftasında. Çocuğunun odasını hazırladı, oyuncaklarla doldurdu. Kızına aldığı masal kitaplarını okumaya da şimdiden başladı.

32 yaşındaki oyuncu, doğum sonrası fazla vakit kaybetmeden setlere dönmek istiyor.

Magazin Haberleri Bülteni (7 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sportmen Aleyna Tilki

Sportmen Aleyna Tilki

Ceyda Ateş setleri özledi

Ceyda Ateş setleri özledi

Celil Nalçakan 'Kırmızı Oda'ya veda etti

Celil Nalçakan 'Kırmızı Oda'ya veda etti

Emir Uyar gecelerde

Emir Uyar gecelerde

Sıradaki Haber