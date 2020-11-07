07.11.2020 - 15:36 |
Ceyda Ateş setleri özledi
Hamileliğinin 37’nci haftasında olan Ceyda Ateş, neredeyse hiç kilo almadı. Ünlü oyuncu, doğum yaptıktan kısa süre sonra setlere dönmek istiyor.
Buğra Toplusoy ile Ceyda Ateş, 2018 yılında Amerika Miami’de nikah masasına oturmuştu. Bebek bekleyen Ceyta Ateş, hamileliğinin 37’nci haftasında. Çocuğunun odasını hazırladı, oyuncaklarla doldurdu. Kızına aldığı masal kitaplarını okumaya da şimdiden başladı.
32 yaşındaki oyuncu, doğum sonrası fazla vakit kaybetmeden setlere dönmek istiyor.