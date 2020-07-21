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21.07.2020 - 07:46 |

Ceyda Düvenci: En çok kendini sev

Oyuncu Ceyda Düvenci, tatilde çekildiği mayolu pozunu takipçileriyle paylaştı.

Ceyda Düvenci: En çok kendini sev
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Ceyda Düvenci, ailesiyle tatildeki keyifli anlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Dün de mayosuyla poz veren Düvenci, fotoğrafına, "En çok kendini sev, olduğun gibi, başkalarının kalbinden ya da gözünden değil, kendi kalbinden ve gözünden ve en içinden en çok kendini sev ve şefkat göster. Olduğun gibi biriciksin, yok benzerin. Bunun tadını çıkart. Kendini güzel, koşulsuz, olduğun gibi seversen, kimi sevsen en doğru ve güzel ve beklentisiz ve değiştirmeye çalışmadan seversin. O zaman sen mutlu, herkes mutlu..." notunu düştü.

Ceyda Düvenci: En çok kendini sev

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