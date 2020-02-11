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11.02.2020 - 11:41 |

Ceyda Düvenci: Kırıldığım zamanlar da oluyor

Bülent Şakrak ile mutlu evliliği devam eden Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından ailesiyle ilgili sık sık paylaşım yapıyor. Düvenci önceki gün, "Kırıldığım zamanlarım da var" diyerek yeni bir gönderi paylaştı.

Ceyda Düvenci: Kırıldığım zamanlar da oluyor

Yaklaşık 5 yıl önce oyuncu Bülent Şakrak ile dünyaevine giren Ceyda Düvenci, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Zaman zaman ailesi ve çocuklarıyla ilgili paylaşım da yapan oyuncu, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Hayranlarıyla annelik ve hayat tecrübelerini de yayınlayan oyuncu, önceki gün, "Kırıldığım zamanlarım da var" sözleriyle mutlu aile fotoğraflarını sıralayarak şöyle dedi:

"Nefessiz kalmıyor muyum, kalıyorum elbette. Kalbim ağzımda olmuyor mu, oluyor. Kırıldığım zamanlarım da var. Senin gibi, herkes gibi bazen kötü hissettiğim, sinirden kalp kırdığım anlarım da oluyor elbet. Ama böyle anlarım da var işte. Mutlu, huzurlu, güvende hissettiğim... Hem de tek kareye sığamayacak kadar çok... Hani derler ya ölürken hayatın film şeridi gibi geçermiş gözünün önünden diye... Ben ölüme bırakmıyorum o anları. Tüm halimin kalmadığı zamanlarda en güzel anlar film şeridi bana... Nefesimi tekrar derin derin alabilmek için... Gün, sana teşekkür ederim."

Ceyda Düvenci: Kırıldığım zamanlar da oluyor

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