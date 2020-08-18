Ceyda Düvenci: Yarını bilmez, düşünemez, planlayamaz olduk

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve hesabından yazdığı satırlarla takipçilerinin hayata dair sorgulamalar yapmalarını sağlayan Ceyda Düvenci, bu defa da corona virüs günlerinde değişen alışkanlıklarımız üzerine bir paylaşımda bulundu.

Takipçileriyle üç yıl önce çekilmiş bir karesini paylaşan Ceyda Düvenci altına da şu satırları yazdı:

"3 yıl önce yine kuzey Ege… pusette oğlum, kocam yanımda, aklımda deli sorular… sağlıkla ilgili sıkıntılı günlerden geçiyordum ve dualarımı ediyordum tam da o an denize doğru…Şimdi dualarım başka, endişelerim başka, kırgınlıklarım başka, hüzünlerim başka, mutluluklarım başka, heyecanlarım başka… her yeni gün seni de başka biri yapmıyor mu? Şimdi tüm dünya belirsiz zamanlardan geçiyoruz… O kadar çok anda kal, farkında ol dedik ki, yaşam resmen anda bıraktı bizi… yarını bilmez, düşünemez, planlayamaz olduk.

Gerçekten akışta kalmak zorundayız ve böylece öğreniyoruz kendimizi hayata bırakmayı… 21 günmüş alışkanlıkların değişmesi ve yani alışkanlıklar edinme süresi…Marttan beri hangi alışkanlıkların değişti hiç düşündün mü?"