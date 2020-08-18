MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ceyda Düvenci: Yarını bilmez, düşünemez, planlayamaz olduk
18.08.2020 - 11:31 |

Ceyda Düvenci: Yarını bilmez, düşünemez, planlayamaz olduk

Oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine takipçilerini düşündüren satırlar yazdı.

Ceyda Düvenci: Yarını bilmez, düşünemez, planlayamaz olduk
ABONE OL

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve hesabından yazdığı satırlarla takipçilerinin hayata dair sorgulamalar yapmalarını sağlayan Ceyda Düvenci, bu defa da corona virüs günlerinde değişen alışkanlıklarımız üzerine bir paylaşımda bulundu.

Takipçileriyle üç yıl önce çekilmiş bir karesini paylaşan Ceyda Düvenci altına da şu satırları yazdı:

 "3 yıl önce yine kuzey Ege… pusette oğlum, kocam yanımda, aklımda deli sorular… sağlıkla ilgili sıkıntılı günlerden geçiyordum ve dualarımı ediyordum tam da o an denize doğru…Şimdi dualarım başka, endişelerim başka, kırgınlıklarım başka, hüzünlerim başka, mutluluklarım başka, heyecanlarım başka… her yeni gün seni de başka biri yapmıyor mu? Şimdi tüm dünya belirsiz zamanlardan geçiyoruz… O kadar çok anda kal, farkında ol dedik ki, yaşam resmen anda bıraktı bizi… yarını bilmez, düşünemez, planlayamaz olduk.

Gerçekten akışta kalmak zorundayız ve böylece öğreniyoruz kendimizi hayata bırakmayı… 21 günmüş alışkanlıkların değişmesi ve yani alışkanlıklar edinme süresi…Marttan beri hangi alışkanlıkların değişti hiç düşündün mü?"

Ceyda Düvenci: Yarını bilmez, düşünemez, planlayamaz olduk

Magazin Haberleri Bülteni (18 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Müge Anlı ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu...

Müge Anlı ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu...

MasterChef 2020'de ilk mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyuununu kim kazandı? MasterChef'te son 16'ya kalan isimler...

MasterChef 2020'de ilk mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyuununu kim kazandı? MasterChef'te son 16'ya kalan isimler...

Rita Ora’dan havuzda üstsüz paylaşım!

Rita Ora’dan havuzda üstsüz paylaşım!

Centilmen eş Savaş Yurtsever

Centilmen eş Savaş Yurtsever

Sıradaki Haber