Ceyda Düvenci'nin kar sevinci

İstanbul'da beklenen kar dün akşam etkisini gösterdi. Yılın ilk karını büyük bir sevinçle karşılayan Ceyda Düvenci ve ailesi soluğu bahçede aldı.

Oğlu Okan Ali ile kardan adam yapan Düvenci daha sonra karlarda yuvarlandı. Oğluna ballı kar yediren Şakrak ise 'bal şerbeti yaptık mesajını paylaştı.

BENGÜ

Şarkıcı Bengü de evinin bahçesine biriken karları çekti ve "Günaydın" notunu düştü.

BERFU YENENLER

Oyuncu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, bu kareyi "Of, çok güzel görünüyor ya" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

ÖZLEM ADA ŞAHİN

Şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, kızları Zeynep Mira ve Arya ile birlikte çekildikleri bu kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Kızları ile birlikte evinin bahçesinde oyun oynayan Şahin, eğlenceli paylaşımlarına "Karlı bir cuma sabahına uyandık. Benim minik Elsa'lar aşırı mutlular" notunu düştü.