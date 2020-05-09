Ceyhun Fersoy-Begüm Öner çifti: Bir temizliğin daha sonuna geldik

Bir dönem rol aldıkları 'Seksenler' dizisinde tanışıp 2015 yılında evlenen Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner, Instagram'dan yayınladıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Corona virüs salgını nedeniyle evden çıkmayan ikili, karantina sürecini eğlenceli hale getiriyor. Öner'in geçtiğimiz gün eşiyle birlikte ev eşyalarını müzik enstrümanı gibi kullanması ortaya neşeli görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Öner, "Bir temizliğin daha sonuna geldik" notunu düştü.