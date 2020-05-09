09.05.2020 - 15:37 |
Ceyhun Fersoy-Begüm Öner çifti: Bir temizliğin daha sonuna geldik
Oyuncu çift Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner, karantina günlerini neşeli hale getiriyor. Öner, eşiyle birlikte ev eşyalarını müzik enstrümanı gibi kullandığı videoyu sosyal medyadan yayınlayarak, "Bir temizliğin daha sonuna geldik" şeklinde espri yaptı.
Bir dönem rol aldıkları 'Seksenler' dizisinde tanışıp 2015 yılında evlenen Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner, Instagram'dan yayınladıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Corona virüs salgını nedeniyle evden çıkmayan ikili, karantina sürecini eğlenceli hale getiriyor. Öner'in geçtiğimiz gün eşiyle birlikte ev eşyalarını müzik enstrümanı gibi kullanması ortaya neşeli görüntülerin çıkmasına neden oldu.
Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Öner, "Bir temizliğin daha sonuna geldik" notunu düştü.
Ünlü çiftten 'Bir temizliğin daha sonuna geldik' paylaşımıOyuncu çift Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner, karantina günlerini neşeli hale getiriyor. Öner, eşiyle birlikte ev eşyalarını müzik enstrümanı gibi kullandığı videoyu sosyal medyadan yayınlayarak, "Bir temizliğin daha sonuna geldik" şeklinde espri yaptı.