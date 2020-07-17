17.07.2020 - 14:03 |
Ceyhun Yılmaz takipçilerini geçmişe götürdü
Komedyen Ceyhun Yılmaz, sosyal medya hesabından lise yıllarına ait fotoğrafını paylaştı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Ceyhun Yılmaz, yıllar öncesine ait fotoğrafı "1993 Ekim - Star Tv Lise son öğrencisi ve stajyer CeyCey( yaş 16’5)" notu ile Instagram'da paylaştı.
Yılmaz'ın ergenlik çağındaki pozuna beğeni ve yorum yağdı.
Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.