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17.07.2020 - 14:03 |

Ceyhun Yılmaz takipçilerini geçmişe götürdü

Komedyen Ceyhun Yılmaz, sosyal medya hesabından lise yıllarına ait fotoğrafını paylaştı.

Ceyhun Yılmaz takipçilerini geçmişe götürdü
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Ceyhun Yılmaz, yıllar öncesine ait fotoğrafı "1993 Ekim - Star Tv Lise son öğrencisi ve stajyer CeyCey( yaş 16’5)" notu ile Instagram'da paylaştı.

Yılmaz'ın ergenlik çağındaki pozuna beğeni ve yorum yağdı.

Ceyhun Yılmaz takipçilerini geçmişe götürdü

Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.
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Cadde Yazarları

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