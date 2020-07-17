Ceyhun Yılmaz takipçilerini geçmişe götürdü

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Ceyhun Yılmaz, yıllar öncesine ait fotoğrafı "1993 Ekim - Star Tv Lise son öğrencisi ve stajyer CeyCey( yaş 16’5)" notu ile Instagram'da paylaştı.

Yılmaz'ın ergenlik çağındaki pozuna beğeni ve yorum yağdı.