Charlize Theron oyunculuğa ara veriyor

Hello! dergisine konuşan 44 yaşındaki Theron, oyunculuğu bırakmayı planlamadığını ancak biraz ara verip çocukları, 9 yaşındaki Jackson ile 5 yaşındaki August ile daha fazla vakit geçireceğini söyledi.

Kendini mesleki anlamda çok tatmin olmuş hissettiğini belirten oyuncu, ara vermeye ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS