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20.07.2020 - 16:01 |

Charlize Theron oyunculuğa ara veriyor

Son olarak 'The Old Guard' filmi için kamera karşısına geçen Charlize Theron, oyunculuğa bir süre ara verip çocuklarına yoğunlaşacağını açıkladı.

Charlize Theron oyunculuğa ara veriyor
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Hello! dergisine konuşan 44 yaşındaki Theron, oyunculuğu bırakmayı planlamadığını ancak biraz ara verip çocukları, 9 yaşındaki Jackson ile 5 yaşındaki August ile daha fazla vakit geçireceğini söyledi.

Kendini mesleki anlamda çok tatmin olmuş hissettiğini belirten oyuncu, ara vermeye ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.

Charlize Theron oyunculuğa ara veriyor

FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS

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