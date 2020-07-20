20.07.2020 - 16:01 |
Charlize Theron oyunculuğa ara veriyor
Son olarak 'The Old Guard' filmi için kamera karşısına geçen Charlize Theron, oyunculuğa bir süre ara verip çocuklarına yoğunlaşacağını açıkladı.
Hello! dergisine konuşan 44 yaşındaki Theron, oyunculuğu bırakmayı planlamadığını ancak biraz ara verip çocukları, 9 yaşındaki Jackson ile 5 yaşındaki August ile daha fazla vakit geçireceğini söyledi.
Kendini mesleki anlamda çok tatmin olmuş hissettiğini belirten oyuncu, ara vermeye ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.
FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS