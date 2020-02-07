Chloe Loughnan: Birkaç sinema projesi teklifi aldım

Yalnız başına geldiği AVM’de Cup Of Joy’dan kahve alıp kısa bir alışveriş turuna çıkan Chloe Loughnan, kendine yöneltilen sorulara cevap verdi: Yarın arkadaşlarımla Uludağ’a tatile gidiyorum. Bugün de tatil için alışverişe geldim. Birkaç sinema projesi teklifi aldım. Kesinleşirse tekrar setlere dönmeye çok istiyorum. Geçtiğimiz sene çekmiş olduğumuz 'Hababam Sınıfı' filmi de nisan ayında vizyona girecek.