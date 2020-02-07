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07.02.2020 - 12:43 |

Chloe Loughnan: Birkaç sinema projesi teklifi aldım

Geçtiğimiz sene popçu Serdar Ortaç ile evliliği biten İrlandalı model Chloe Loughnan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Chloe Loughnan: Birkaç sinema projesi teklifi aldım

Yalnız başına geldiği AVM’de Cup Of Joy’dan kahve alıp kısa bir alışveriş turuna çıkan Chloe Loughnan, kendine yöneltilen sorulara cevap verdi: Yarın arkadaşlarımla Uludağ’a tatile gidiyorum. Bugün de tatil için alışverişe geldim. Birkaç sinema projesi teklifi aldım. Kesinleşirse tekrar setlere dönmeye çok istiyorum. Geçtiğimiz sene çekmiş olduğumuz 'Hababam Sınıfı' filmi de nisan ayında vizyona girecek.

7 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri...
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