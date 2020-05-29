MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Chrissy Teigen, evde Covid-19 testi yaptırdı
29.05.2020 - 09:00 |

Chrissy Teigen, evde Covid-19 testi yaptırdı

Burnundan numune alınırken çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşan ünlü model Chrissy Teigen, bazı kesimlerden tepki aldıktan sonra, testi neden evde yaptırdığını açıklamak zorunda kaldı.

Chrissy Teigen, evde Covid-19 testi yaptırdı
ABONE OL

Chrissy Teigen, önceki gün evde yaptırdığı Covid-19 testinin görüntülerini paylaştı. Ünlü model videoyu, “Açıkçası hoşuma gitti” notuyla paylaşınca sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

 Hayranları, Teigen için endişelenirken bazı sosyal medya kullanıcıları burnundan numune alınırken gülmesini garip buldu. Teigen daha sonra bu testi evde yaptırmasının sebebini yaklaşan ameliyat günü olduğunu belirtti.

"SİLİKONLARIMI ÇIKARTIYORUM"

20 yıl önce yaptırdığı göğüs silikonlarını çıkartacağını söyleyen Teigen, “Covid-19 testi yapılırken bir video koydum. Yakında ameliyat olacağım. Birçok insan haklı olarak meraklandı ve tepkili. O nedenle buradan belirteyim: Silikonlarımı çıkartıyorum” dedi.

 

 

Acun Ilıcalı'yı kızdıran iddia! "Vicdansızlar, vatan hainleri..."'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında, "TV8'de yarışmacıların Kürtçe konuşmasına karşı" tarzında çıkan söylemlere tepki gösterdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kraliçeden sağlıklı paylaşımlar

Kraliçeden sağlıklı paylaşımlar

Çatalca günlükleri

Çatalca günlükleri

Farklı bir proje

Farklı bir proje

‘Kenetlenmemiz çok güzel’

‘Kenetlenmemiz çok güzel’

Sıradaki Haber