Chrissy Teigen, evde Covid-19 testi yaptırdı

Chrissy Teigen, önceki gün evde yaptırdığı Covid-19 testinin görüntülerini paylaştı. Ünlü model videoyu, “Açıkçası hoşuma gitti” notuyla paylaşınca sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Hayranları, Teigen için endişelenirken bazı sosyal medya kullanıcıları burnundan numune alınırken gülmesini garip buldu. Teigen daha sonra bu testi evde yaptırmasının sebebini yaklaşan ameliyat günü olduğunu belirtti.

"SİLİKONLARIMI ÇIKARTIYORUM"

20 yıl önce yaptırdığı göğüs silikonlarını çıkartacağını söyleyen Teigen, “Covid-19 testi yapılırken bir video koydum. Yakında ameliyat olacağım. Birçok insan haklı olarak meraklandı ve tepkili. O nedenle buradan belirteyim: Silikonlarımı çıkartıyorum” dedi.