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29.11.2020 - 07:00 | | SERCAN KISMET

Çiçek tasarlayacak

Hande Doğandemir, kişiye özel çiçekler hazırlayarak, internet üzerinden satış yapacak. Daha sonra ekip kuracak olan oyuncu, workshop’lara katılıp, eğitim alıyor

Çiçek tasarlayacak
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Oynadığı her projede adından söz ettiren Hande Doğandemir, çiçek işine giriyor. Oyuncu, ilerleyen zamanlarda kişiye özel çiçekler hazırlayarak, internet üzerinden satış yapacak. Doğandemir, tasarımlar için workshop’lara katılarak, pandemi kuralları çerçevesinde eğitim alıyor.
Oyuncu, bazı günlerde ise online derslere girip, eğitimine devam ediyor. İşleri büyütmeyi hedefleyen Doğandemir, önümüzdeki aylarda ekip kurarak, ticarete atılacak. Oyuncu, diğer yandan kendisine gelen dizi ve sinema senaryolarını da okuyup, değerlendiriyor.

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