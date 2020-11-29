Çiçek tasarlayacak

Oynadığı her projede adından söz ettiren Hande Doğandemir, çiçek işine giriyor. Oyuncu, ilerleyen zamanlarda kişiye özel çiçekler hazırlayarak, internet üzerinden satış yapacak. Doğandemir, tasarımlar için workshop’lara katılarak, pandemi kuralları çerçevesinde eğitim alıyor.

Oyuncu, bazı günlerde ise online derslere girip, eğitimine devam ediyor. İşleri büyütmeyi hedefleyen Doğandemir, önümüzdeki aylarda ekip kurarak, ticarete atılacak. Oyuncu, diğer yandan kendisine gelen dizi ve sinema senaryolarını da okuyup, değerlendiriyor.