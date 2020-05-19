Çift diplomalı güzel: Aslıhan Karalar

Evde geçirdiği zamanını değerlendirmek için Stanford ve Yale Üniversiteleri'nin online eğitim programlarına başvuran Aslıhan Karalar'a, iki eğitim kurumundan da olumlu yanıt geldi.

Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda katıldığı eğitim programlarını yüksek not ortalamasıyla tamamladığını belirten Karalar, "Zamanı güzel değerlendirmek önemli" ifadelerini kullandı.