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HaberlerMagazin Haberleri Çift diplomalı güzel: Aslıhan Karalar
19.05.2020 - 13:33 |

Çift diplomalı güzel: Aslıhan Karalar

Best Model of Turkey 2017 birincisi olan Aslıhan Karalar, karantina günlerini iyi değerlendirdi.

Çift diplomalı güzel: Aslıhan Karalar
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Evde geçirdiği zamanını değerlendirmek için Stanford ve Yale Üniversiteleri'nin online eğitim programlarına başvuran Aslıhan Karalar'a, iki eğitim kurumundan da olumlu yanıt geldi.

Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda katıldığı eğitim programlarını yüksek not ortalamasıyla tamamladığını belirten Karalar, "Zamanı güzel değerlendirmek önemli" ifadelerini kullandı.

Çift diplomalı güzel: Aslıhan Karalar

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