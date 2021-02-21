Çift pastalı kutlama

Samsun’un kültür ve sanat hayatına renk katan Alin Sanat Merkezi’nin kurucusu Özlem Başoğlu, eşi doktor Levent Başoğlu’nun yeni yaşını evde ailece

kutladı. Özlem Hanım’ın özenle hazırlandığı günde yemek sonrası ilk doğum günü pastası evin kızı Alin’in yaptığı, üzerinde ‘İyi doğdun babacığım’ yazılı olan

kesilirken, ikinci pasta ise Özlem Hanım’ın eseriydi.