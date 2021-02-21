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21.02.2021 - 07:00 |

Çift pastalı kutlama

Samsun’un kültür ve sanat hayatına renk katan Alin Sanat Merkezi’nin kurucusu Özlem Başoğlu, eşi doktor Levent Başoğlu’nun yeni yaşını evde ailecekutladı.

Çift pastalı kutlama
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Samsun’un kültür ve sanat hayatına renk katan Alin Sanat Merkezi’nin kurucusu Özlem Başoğlu, eşi doktor Levent Başoğlu’nun yeni yaşını evde ailece
kutladı. Özlem Hanım’ın özenle hazırlandığı günde yemek sonrası ilk doğum günü pastası evin kızı Alin’in yaptığı, üzerinde ‘İyi doğdun babacığım’ yazılı olan
kesilirken, ikinci pasta ise Özlem Hanım’ın eseriydi.

20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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Cadde Yazarları

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