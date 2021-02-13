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13.02.2021 - 07:00 |

Çiftlik günü

Sosyal yaşamın tanınmış simalarından Hande Sezer Pekcan, Jale Balcı, Özlem Eraslan ve Esra Otay’ın da aralarında olduğu dostlar, Aksu Çiftliği’ni ziyaret etti.

Çiftlik günü
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Sosyal yaşamın tanınmış simalarından Hande Sezer Pekcan, Jale Balcı, Özlem Eraslan ve Esra Otay’ın da aralarında olduğu dostlar, Aksu Çiftliği’ni ziyaret etti. Sera ve tarladaki organik ürünleri toplayarak, sağlıklı yaşam hakkında mekanın sahibi Aksu Çuğ’dan bilgi edinen konuklar, renkli anlar yaşadı. İlaçsız tarım yaptıklarını belirten Çuğ, “Yerel tohumların geçmişi yaklaşık 200 senelik. Biz Selanik göçmeniyiz. Atalarımız da toprakla uğraşırdı. Dedemler mübadele dönemi buraya gelmişler. Küçük bez parçalarına bu tohumları sarıp şalvarlarının içinde getirmişler. Biz de bu kıymetli girişimi devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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