CİLT KURULUĞU

Bahar aylarına geçiş yaptığımız şu günlerde, değişen hava koşullarına vücudumuz da farklı tepkiler gösterebilir. Özellikle cildimizin ısınan hava karşısında kuruması, birçok insanı etkileyen önemli bir durumdur. Cilt kuruluğu, cildin epidermis tabakasında bulunan su miktarının azalmasıyla oluşur.

Sebebi, hava şartları, yeterli sıvı alınmaması, aşırı sabun ve deterjan kullanımıyla, tiroid rahatsızlıkları gibi bazı metabolik hastalıklar olabilir.

Kuru cilt, pek çok deri hastalığının oluşumuna da yol açabilir. Bu nedenle cildin nem oranının düzenlenmesi, ayrıca cildi kurutucu işlem ve ortamlardan uzak durulması gerekir.

Cildin nemlenmesi için, gereken maddeleri yerine koymaya ve yenilenmesini artırmaya yardımcı olması amacıyla mezoterapi yöntemi uygulanabilir. Bu yöntemde eksik vitaminler (A,E,C), yapılandırıcı aminoasitler, düzenleyici mineraller (Na, Ca, Mg), su tutma kapasitesini yükselten hyaluronik asit ve enerji üretimini artıran süksinit asitler cilde enjekte edilir. Böylece hasarlar iyileştirilirken, aynı zamanda cildin iç yapısı düzeltilerek yeniden yapılanması da sağlanır.

Evde bakım ve güneş

Mezoterapinin ardından evde kullanım için de devam ürünlerinin doğru seçilmesi çok önemlidir. Cildi temizlerken, tahriş edici olmayan ve nemi koruyan ürünler seçilmeli, tercihen süt yapısında olanlar kullanılmalıdır. Bakım ürününüzde fosfolipit, hyaluronik asit, mineral ve vitaminlerin de bulunması, cildinizi besleyerek, yıpranmasını engeller. Daha sonra mutlaka güneş koruyucu kullanılmalıdır. Bu konuda da ürünün faktör yüksekliğinden çok, fiziksel ışıklardan koruyor olmasına dikkat edilmesi gerekir.

Unutmayalım, derimiz en kıymetli giysimizdir.