09.02.2021 - 07:00 |
Çınar’dan yeni klip
Ayşe Çınar, sözleri Gökhan Şahin’e, müziği ve düzenlemesi Şahin Kurnaz’a ait ‘Başın Sağ Olsun’ isimli parçasını kliplendirdi.
Şarkıcıya, gizemli sevgili rolünde model Emrah Özdoğan eşlik etti.
Kim Milyoner Olmak İster'deki yanıtıyla olay olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptıKim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından "omurilik sarımsağı" olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, es problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.