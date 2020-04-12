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HaberlerMagazin Haberleri ‘Cinayet değil mi?’
12.04.2020 - 07:00 |

‘Cinayet değil mi?’

Metin Arolat, iki gün sokağa çıkmaya sabredemeyip, kuralları hiçe sayanlara tepki gösterdi.

‘Cinayet değil mi?’

Yönetmen, “Tek başıma, 29 gündür evdeyim. Tüm çabalar bir günde boşa gitti. Şimdi herkes tehlike altında... Çok sinirliyim. Bu bir nevi cinayet değil mi?” şeklinde konuştu.

İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.
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Cadde Yazarları

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