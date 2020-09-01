Cinsiyetsiz ödüle ünlü desteği

Berlin Film Festivali, oyuncu ödüllerindeki cinsiyet ayrımını kaldırdı. Festival, ‘En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu’ yerine ‘En İyi Başrol’ ve ‘En İyi Yardımcı Rol’ performanslarına ödül verecek. Türk oyuncular da alınan bu kararı destekledi. Belçim Bilgin, “Bu karar, gezegende toplumsal cinsiyet eşitliği için çok önemli bir adım. İnsanlık için anlamlı bir hareket” dedi.

Hülya Avşar, “Ödül daha da değer kazanıyor, daha akılda kalıcı... Karar beni heyecanlandırdı, aklıma yattı” şeklinde konuştu. Mehmet Aslantuğ ise, “Ödüllerin cinsiyeti önemli değil elbette ama oyuncu açısından bakıldığında, öyle ya da böyle bir cinsiyet yükü taşıyacaktır” derken, Türkan Şoray da, “Sonuna kadar destekliyorum ve diğer festivallere örnek olmasını diliyorum” yorumunu yaptı. ››Ali Eyüboğlu S/26