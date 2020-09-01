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01.09.2020 - 07:00 |

Cinsiyetsiz ödüle ünlü desteği

Berlin Film Festivali, oyuncu ödüllerindeki cinsiyet ayrımını kaldırdı. Türk sanatçılar da alınan bu kararı destekledi

Cinsiyetsiz ödüle ünlü desteği
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Berlin Film Festivali, oyuncu ödüllerindeki cinsiyet ayrımını kaldırdı. Festival, ‘En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu’ yerine ‘En İyi Başrol’ ve ‘En İyi Yardımcı Rol’ performanslarına ödül verecek. Türk oyuncular da alınan bu kararı destekledi. Belçim Bilgin, “Bu karar, gezegende toplumsal cinsiyet eşitliği için çok önemli bir adım. İnsanlık için anlamlı bir hareket” dedi.

Hülya Avşar, “Ödül daha da değer kazanıyor, daha akılda kalıcı... Karar beni heyecanlandırdı, aklıma yattı” şeklinde konuştu. Mehmet Aslantuğ ise, “Ödüllerin cinsiyeti önemli değil elbette ama oyuncu açısından bakıldığında, öyle ya da böyle bir cinsiyet yükü taşıyacaktır” derken, Türkan Şoray da, “Sonuna kadar destekliyorum ve diğer festivallere örnek olmasını diliyorum” yorumunu yaptı. ››Ali Eyüboğlu S/26

Murat Övüç'e eski basketbolcu Zaza Enden'den tokat!Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a da küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı. Övüç'ün bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi. Bu iddiaların ardından Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden, Murat Övüç'e tokat attı. Görüntülerde 'O benim ablam ben ona küfür etmedim' diyen Murat Övüç'ün o anları sosyal medyadan yayınlandı.
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Cadde Yazarları

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