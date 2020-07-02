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02.07.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

‘Çocuk evrakla yapılmıyor’

Dilan Çıtak Tatlıses ile babası İbrahim Tatlıses’in arası Kuşadası’ndaki daire yüzünden açıldı.

‘Çocuk evrakla yapılmıyor’
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Dilan Çıtak Tatlıses ile babası İbrahim Tatlıses’in arası Kuşadası’ndaki daire yüzünden açıldı. Şarkıcı, babasının tüm çocuklarına ilçeden daire vermesine rağmen kendisi için, “Evrakları geç verdiği için ev alamadı. Ona İstanbul’dan daire vereceğiz” sözlerine, tepki gösterdi. Çıtak Tatlıses, “Koşarak tapu dairesine mi gitseydim? Çocuk evrakla yapılmıyor. Hislerle yapılan bir varlık” diye konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (1 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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