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HaberlerMagazin Haberleri Çocuk gözünden!
23.01.2021 - 07:00 |

Çocuk gözünden!

Cemiyet hayatının yardımsever isimlerinden Monik İpekel, KEP Anaokulları, Push of Africa ve Liv Hastanesi’yle ortak bir projeye imza attı.

Çocuk gözünden!
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Pandemi sürecinde büyük özveri gösteren sağlık çalışanlarını betimleyen KEP Anaokulu’nda eğitim gören çocuklar, yaptıkları resimlerle hünerlerini sergiledi. Bu kapsamda hastanede açılacak sergiyle, köy okullarına oyuncak kampanyası düzenlenecek. Etkinlikle ilgili bilgi veren İpekel, Seda Başbuğ, Funda Yılmaz, Betül Gülbahar ve Mine Tüdük’ün de aralarında olduğu buluşmada şunları söyledi: “İsteyen minikler, en sevdiği oyuncağını, köy okullarındaki arkadaşlarına gönderecek. Bizler ise iki tır; biri köy okullarına, diğeri ise Afrika’daki çocuklara olmak üzere akıllı oyuncak temini sağlayıp, yüzleri güldüreceğiz.”

Magazin Haberleri Bülteni (22 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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