Çocuk gözünden!

Pandemi sürecinde büyük özveri gösteren sağlık çalışanlarını betimleyen KEP Anaokulu’nda eğitim gören çocuklar, yaptıkları resimlerle hünerlerini sergiledi. Bu kapsamda hastanede açılacak sergiyle, köy okullarına oyuncak kampanyası düzenlenecek. Etkinlikle ilgili bilgi veren İpekel, Seda Başbuğ, Funda Yılmaz, Betül Gülbahar ve Mine Tüdük’ün de aralarında olduğu buluşmada şunları söyledi: “İsteyen minikler, en sevdiği oyuncağını, köy okullarındaki arkadaşlarına gönderecek. Bizler ise iki tır; biri köy okullarına, diğeri ise Afrika’daki çocuklara olmak üzere akıllı oyuncak temini sağlayıp, yüzleri güldüreceğiz.”