‘ÇOCUK İSTİYORUZ’

Barış Arduç, Gupse Özay’la evliliklerinin çok güzel gittiğini belirtti. Oyuncu, “6-7 senelik birlikteliğimiz var. Zaten evli gibiydik. Yüzük takmayı da sevdim. Bir sürprizimiz yok birbirimize karşı, huyumuzu suyumuzu biliyoruz” diye konuştu. Özay’la sade bir nikahla dünyaevine girdiklerini ifade eden Arduç, “Enerjimiz olursa ileride düğün yaparız” dedi.

Gupse Özay’ın hamile olduğu iddialarıyla ilgili konuşan oyuncu, “Bu tarz haberleri bekliyorduk. Çocuk istiyoruz ve niyetimiz de var. Olursa, böyle bir müjdeyi keyifle paylaşırız. Ancak şu an öyle bir durum yok” şeklinde konuştu. Arduç, eşi Özay’ın pandemi sürecini evde yeni projeler üreterek geçirdiğini

de sözlerine ekledi.