Çocuklar için şarkı

Buray ile Gözde Ançel, virüs nedeniyle evden çıkamayan ve sıkılan çocuklar için neşeli bir parça yazdı. İkili ayrıca şarkıya, sosyal medyadan takipçilerinin yolladığı evin içinde dans edip, eğlenen miniklerin video’larından oluşan renkli bir klip yaparak, sayfalarında yayınladı.