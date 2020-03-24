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24.03.2020 - 07:00 |

Çocuklar için şarkı

Buray ile Gözde Ançel, virüs nedeniyle evden çıkamayan ve sıkılan çocuklar için neşeli bir parça yazdı.

Çocuklar için şarkı

Buray ile Gözde Ançel, virüs nedeniyle evden çıkamayan ve sıkılan çocuklar için neşeli bir parça yazdı. İkili ayrıca şarkıya, sosyal medyadan takipçilerinin yolladığı evin içinde dans edip, eğlenen miniklerin video’larından oluşan renkli bir klip yaparak, sayfalarında yayınladı.

Nil Karaibrahimgil’den karantina şarkısıKorona virüsüne karşı alınan önlemeler kapsamında herkes evine kapandı. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil de evden çıkmayan sevenlerine moral vermek için bestelediği şarkısını "Şu anki duygularım" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Karaibrahimgil'in karantina günlerinde yazdığı şarkısı büyük ilgi gördü.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

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