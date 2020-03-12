Çocuklara destek

Can Bonomo, Edis, Gökçe Bahadır, Burak Sevinç, Karsu, Mabel Matiz, Mehmet Erdem, Özgün, Sertab Erener ve Yalın gibi isimler, 29 Mart’ta Volkswagen Arena’da gerçekleşecek UNICEF Umut Konseri’nde sahneye gönüllü çıkacak. Gecenin sunuculuğunu Ceyda Düvenci üstlenirken, tüm gelir derneğe aktarılacak.