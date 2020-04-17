17.04.2020 - 07:00 |
Çocuklara destek
Kadir Doğulu, doğum gününde hayranlarından hediye yerine, SosyalBen Vakfı’na bağış yapmalarını istedi.
Kadir Doğulu, doğum gününde hayranlarından hediye yerine, SosyalBen Vakfı’na bağış yapmalarını istedi. Pazar günü 37’nci yaşını kutlayacak oyuncu Instagram’dan, “Ümidim, toplanan bağışlarla taşımalı eğitimin uygulandığı köy okullarında öğrenim gören 7-13 yaş arası çocukların, yeteneklerini keşfetmeleri... Hep birlikte geleceğin çocuklarına destek olalım” çağrısında bulundu.