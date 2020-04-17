MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Çocuklara destek
17.04.2020 - 07:00 |

Çocuklara destek

Kadir Doğulu, doğum gününde hayranlarından hediye yerine, SosyalBen Vakfı’na bağış yapmalarını istedi.

Çocuklara destek

Kadir Doğulu, doğum gününde hayranlarından hediye yerine, SosyalBen Vakfı’na bağış yapmalarını istedi. Pazar günü 37’nci yaşını kutlayacak oyuncu Instagram’dan, “Ümidim, toplanan bağışlarla taşımalı eğitimin uygulandığı köy okullarında öğrenim gören 7-13 yaş arası çocukların, yeteneklerini keşfetmeleri... Hep birlikte geleceğin çocuklarına destek olalım” çağrısında bulundu.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'den eğlenceli videoİbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile birlikte evlerinde karantinada. Çift, sosyal medyadan eğlenceli hallerini paylaşmaya devam ediyor.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gonca Vuslateri: Bu haberi almak kalbimi çok acıttı

Gonca Vuslateri: Bu haberi almak kalbimi çok acıttı

Hülya Avşar Ronaldo'ya meydan okudu

Hülya Avşar Ronaldo'ya meydan okudu

Survivor ayak tenisi oyununu kim kazandı? Acun Medya mı, Survivor 2020 kadrosu mu?

Survivor ayak tenisi oyununu kim kazandı? Acun Medya mı, Survivor 2020 kadrosu mu?

Cansu Dere: Samimiyetten hoşlanmam

Cansu Dere: Samimiyetten hoşlanmam

Sıradaki Haber