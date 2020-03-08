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08.03.2020 - 07:00 |

Çocuklara destek için buluştular

Cengiz Karavan, 2020’nin ilk sergisini, Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği yararına düzenledi.

Çocuklara destek için buluştular

Akmerkez’deki CK’Art Gallery by Cengiz Karavan’da, önceki akşam açılışı yapılan karma sergide, Arda Selim, Burcu Yavuz, Burhan Doğançay ve Devrim Erbil gibi sanatçıların 50 eseri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Karavan ile Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği Başkanı Sinem Nefesoğlu’nun ev sahipliğindeki etkinliğe, iş ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Eserlerin satışından elde edilecek gelirin önemli bir kısmı, derneğe bağışlanacak.

Çocuklara destek için buluştular

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