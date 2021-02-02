'Çocuklara katı kurallar koymayı doğru bulmuyorum'

Buse Terim Bahçekapılı, "Anne olduktan sonra hayata karşı daha cesur, korkmayan, ayakları yere sağlam basan bir kadına evrildim. Nil ve Naz sayesinde bilmediğim yönlerimi keşfettim. Sabırlı olmayı öğrendim, birçok şeye ne kadar boş yere üzüldüğümü fark ettim. Duygusallığımın dozu arttı. Bir anne olarak çocuklara çok katı kurallar koymayı doğru bulmuyorum" dedi.