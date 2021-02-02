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02.02.2021 - 17:54 |

'Çocuklara katı kurallar koymayı doğru bulmuyorum'

Volkan Bahçekapılı ile mutlu bir evlilik sürdüren Buse Terim Bahçekapılı, kızları Naz ve Nil ile InStyle Kids dergisi için objektif karşısına geçti.

'Çocuklara katı kurallar koymayı doğru bulmuyorum'
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Buse Terim Bahçekapılı, "Anne olduktan sonra hayata karşı daha cesur, korkmayan, ayakları yere sağlam basan bir kadına evrildim. Nil ve Naz sayesinde bilmediğim yönlerimi keşfettim. Sabırlı olmayı öğrendim, birçok şeye ne kadar boş yere üzüldüğümü fark ettim. Duygusallığımın dozu arttı. Bir anne olarak çocuklara çok katı kurallar koymayı doğru bulmuyorum" dedi.

Naomi Watts mayoyla karın içine atladıİngiliz aktris Naomi Watts, sosyal medya hesabından karın içine mayoyla atladığı bir video yayınladı. Paylaşım, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

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