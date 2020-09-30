30.09.2020 - 07:00 |
Çocuklarda mercimek alerjisi
Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu: “Çalışmalarda mercimek alerjisi olan Türk çocuklarının yüzde 83’ünde başta nohut olmak üzere diğer baklagillere de alerjisi olduğu saptanmıştır.”
Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi!Bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.