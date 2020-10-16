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16.10.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Çocukları için soru istemedi

Özgü Namal, eşini kaybettikten sonra ilk kez çocuklarıyla Kavacık’ta ortaya çıktı. Oyuncunun saçındaki beyazlar dikkat çekti

Çocukları için soru istemedi
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Özgü Namal, geçtiğimiz hafta iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral’ı kaybettikten sonra ilk kez Kavacık’ta objektiflere takıldı. Oyuncunun yanında çocukları Nefes Oral ve Elem Su Oral ile bakıcıları vardı. Namal’ın saçındaki beyazlar ise dikkat çekti.

Karşısında muhabirimizi görünce şaşıran oyuncu, yanında oğlu ve kızı olması nedeniyle soru sorulmaması için el işareti yaptı. Namal, “Nasılsınız?” sorusuna, “Hayırdır?” cevabını verip, tepki gösterdikten sonra aracının direksiyonuna geçti ve uzaklaştı.

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