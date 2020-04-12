12.04.2020 - 07:00 |
‘Çocuklarımızın sağlığıyla oynadınız’
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden sonra insanların market ve fırınlara akın edip, hiçbir kurala uymamasına Twitter’dan tepki gösterdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya üzüldüğünü belirten şarkıcı, “Bir ay boşuna evde oturduk. Kızım Hira ağlamaya devam edecek. Çocuklarımızın sağlığıyla oynadınız” diye yazdı.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.