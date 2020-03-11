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11.03.2020 - 07:00 |

Çocuklarıyla gurur duyuyor

Angelina Jolie, Time gazetesinde Kadınlar Günü için kaleme aldığı bir yazıda, kızları Shiloh ile Zahara’nın kısa bir süre önce ameliyat edildiğini anlattı.

Çocuklarıyla gurur duyuyor

Angelina Jolie, Time gazetesinde Kadınlar Günü için kaleme aldığı bir yazıda, kızları Shiloh ile Zahara’nın kısa bir süre önce ameliyat edildiğini anlattı. İki aydır hastanede kaldıklarını belirten aktris, “Onların birbiriyle nasıl ilgilendiklerini izledim. Hepsinin birbirine öncelik verdiklerini gördüm ve gurur duydum” diye yazdı. Operasyonla ilgili bilgi vermeyen oyuncu, Los Angeles’ta Shiloh’nun koltuk değneklerini taşırken görüntülendi.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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