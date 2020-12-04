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04.12.2020 - 15:52 |

'Çok Güzel Hareketler 2'den korona skeci

Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı 'Çok Güzel Hareketler 2', yeni bölümüyle 6 Aralık Pazar günü ekrana geliyor.

'Çok Güzel Hareketler 2'den korona skeci
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Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği 'Çok Güzel Hareketler 2’ye bu hafta 'Yayılış Korona' skeci damgasını vuracak. Koronavirüs hastalığı ile ilgili yaşananları komik bir dille izleyiciye aktaran skeç herkesi kahkahaya boğacak.

'Çok Güzel Hareketler 2', 6 Aralık Pazar akşamı yeni bölümü ile Kanal D’de.

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