'Çok Güzel Hareketler 2'den korona skeci

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği 'Çok Güzel Hareketler 2’ye bu hafta 'Yayılış Korona' skeci damgasını vuracak. Koronavirüs hastalığı ile ilgili yaşananları komik bir dille izleyiciye aktaran skeç herkesi kahkahaya boğacak.

'Çok Güzel Hareketler 2', 6 Aralık Pazar akşamı yeni bölümü ile Kanal D’de.