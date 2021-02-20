20.02.2021 - 16:57 |
'Çok Güzel Hareketler 2'den yeni tip koronavirüs!
Kanal D ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği 'Çok Güzel Hareketler 2', yeni bölümüyle 21 Şubat Pazar günü ekrana geliyor.
'Çok Güzel Hareketler 2’ye bu hafta 'Yoğun Bakım Latifesi' skeci damgasını vuracak. Yeni tip koronavirüsü komik bir dille izleyiciye aktaran skeç herkesi kahkahaya boğacak.
Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı 'Çok Güzel Hareketler 2', 21 Şubat Pazar akşamı yeni bölümüyle Kanal D’de.