Boğaz'a karşı baş başa yemek yiyip sohbet eden Murat Aksakallı-Ezgi Mola çifti, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çeşme’den hem iş hem de tatil yapan ikiliden Mola, “Covid-19 salgınına dikkat ederek, kurallara uyarak, hem işlerimizi yaptık hem de tatilimizi yaptık” dedi. Mustafa Aksakallı ise “Çok keyifli bir yaz geçmedi” dedi.