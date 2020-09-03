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03.09.2020 - 09:08 | | EMRAH AKÇAAY

'Çok keyifli bir yaz geçmedi'

Oyuncu Ezgi Mola, bir süredir birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile birlikte önceki gün Bebek Otel’de objektiflere takıldı.

'Çok keyifli bir yaz geçmedi'
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Boğaz'a karşı baş başa yemek yiyip sohbet eden Murat Aksakallı-Ezgi Mola çifti, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çeşme’den hem iş hem de tatil yapan ikiliden Mola, “Covid-19 salgınına dikkat ederek, kurallara uyarak, hem işlerimizi yaptık hem de tatilimizi yaptık” dedi. Mustafa Aksakallı ise “Çok keyifli bir yaz geçmedi” dedi. 

Magazin Haberleri Bülteni (3 Eylül 2020)İşte Magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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