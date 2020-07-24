Çok konuşuldu...

Başrolünü Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre’nin paylaştığı ‘Aşk-ı Memnu’nun, 10 yıl sonra yeniden ekrana gelen finali, çarşamba gecesine damga vurdu. Kanal D’de yayınlanan proje, tüm gün sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinin başında kaldı.