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24.07.2020 - 07:00 |

Çok konuşuldu...

Başrolünü Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre’nin paylaştığı ‘Aşk-ı Memnu’nun, 10 yıl sonra yeniden ekrana gelen finali, çarşamba gecesine damga vurdu.

Çok konuşuldu...
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Başrolünü Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre’nin paylaştığı ‘Aşk-ı Memnu’nun, 10 yıl sonra yeniden ekrana gelen finali, çarşamba gecesine damga vurdu. Kanal D’de yayınlanan proje, tüm gün sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinin başında kaldı.

23 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik.
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