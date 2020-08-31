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HaberlerMagazin Haberleri ‘Çok yoğunum’
31.08.2020 - 07:00 |

‘Çok yoğunum’

Bir süredir tatilde olan oyuncu Melis Sezen, soluğu İstanbul’da aldı. Yoğun olduğunu söyleyen Sezen, proje tekliflerini değerlendirdiğini dile getirdi.

‘Çok yoğunum’
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Bir süredir tatilde olan Melis Sezen, soluğu İstanbul’da aldı. Yoğun bir temponun kendisini beklediğini söyleyen oyuncu, “Sakin bir tatil geçirdim, gezmediğim yerleri dolaştım. Şimdi de görüşmelerimiz ve toplantılarımız devam ediyor. Henüz netleşen bir proje yok. Görüşme trafiğinde olduğumu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

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Melis Sezen, sinema ve televizyon alanında eğitim gören öğrencilerin hayvan haklarına farkındalık için çekecekleri kısa filmde rol alacak. Oyuncunun ücretsiz yer alacağı, şiddet gören, aç ve susuz kalan sokak hayvanlarının yaşadığı zorluklara dikkat çekilecek proje, 12 Avrupa ülkesinde gösterilecek.

‘Çok yoğunum’

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