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22.08.2020 - 12:44 |

'Çöp Apartman ismi değişebilir'

'Çöp Apartman' isimli TRT1 ekranında yayınlanacak dizide, başrolü Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar’la paylaşan Birkan Sokullu diziyle ilgili konuştu.

'Çöp Apartman ismi değişebilir'
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Birkan Sokullu, diziyi soran gazetecilere “Biz de şimdi bir işe başlıyoruz. Çöp Apartman şu an ismi, belki değişebilir ama şu an itibariyle durum bu. Sete başladık, çalışıyoruz. Güzel enteresan bir iş yapıyoruz. Biraz, alışılmışın dışında. Keyifli bir iş, umarım seyirci de sever.” cevabını verdi.

Dr. Gülseren Buğdaycıoğlu’nun 'Madalyonun İçi' isimli kitabından Deniz Madanoğlu tarafından uyarlanan dizi OGM Pictures tarafından hazırlanıyor. Yönetmen koltuğundaysa Çağrı Lostuvalı var.

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