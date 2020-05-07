Beslenme danışmanı fitoterapist Recep Dağıstanlı ile birlikte yürüyüşe çıktığını belirten Ümit Karan, "Bu süreçte evde eski video ve fotoğraflara baktım, ne de güzel hayatlarımız varmış meğer. Corona virüs her şeyin değerini bilmeyi öğretti" dedi.

Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal beslenme tercih ettiğini dile getiren futbolcu, "Benim ilacım basit; soğan, sarımsak. Yeme, içmeme de çok dikkat ediyorum" şeklinde konuştu.