Coşkun Sabah: Zor bir süreçten geçiyoruz

Habertürk'te yer alan habere göre; Coşkun Sabah, önceki gün Ulus'ta görüntülendi. Market çıkışı elindeki poşetleri aracına koyan sanatçı, yaşanılan süreçle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

67 yaşındaki Sabah, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zamanı sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Ben de şimdi alışverişimi yaptım. Siz de dikkat edin."