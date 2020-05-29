29.05.2020 - 09:09 |
Coşkun Sabah: Zor bir süreçten geçiyoruz
Sanatçı Coşkun Sabah, önceki gün Ulus'ta objektiflere yansıdı. Corona virüs ile ilgili açıklamalarda bulunan Sabah, "Hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zamanı sağlıklı bir şekilde atlatacağız" dedi.
Habertürk'te yer alan habere göre; Coşkun Sabah, önceki gün Ulus'ta görüntülendi. Market çıkışı elindeki poşetleri aracına koyan sanatçı, yaşanılan süreçle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
67 yaşındaki Sabah, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zamanı sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Ben de şimdi alışverişimi yaptım. Siz de dikkat edin."