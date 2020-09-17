Coşkun Sabah'tan Tarkan'ı kızdıracak açıklama

Coşkun Sabah, konuk olduğu programda, müzik dünyasında tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki şarkıcılar arasında nota bilenlerin sayısının 10’u geçmediğini belirten 67 yaşındaki sanatçı, Hande Yener için “Nota bilmiyor” derken, Tarkan için de “O da nota bilmiyor, yarın arayıp soracağım kendisine. Günahına girmeyelim şimdi” ifadelerini kullandı.