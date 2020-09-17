MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Coşkun Sabah'tan Tarkan'ı kızdıracak açıklama
17.09.2020 - 10:10 |

Coşkun Sabah'tan Tarkan'ı kızdıracak açıklama

Usta sanatçı Coşkun Sabah, BloombergHT’de yayınlanan ‘Aslı Şafak’la İşin Aslı’ programına konuk oldu.

Coşkun Sabah'tan Tarkan'ı kızdıracak açıklama
ABONE OL

Coşkun Sabah, konuk olduğu programda, müzik dünyasında tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki şarkıcılar arasında nota bilenlerin sayısının 10’u geçmediğini belirten 67 yaşındaki sanatçı, Hande Yener için “Nota bilmiyor” derken, Tarkan için de “O da nota bilmiyor, yarın arayıp soracağım kendisine. Günahına girmeyelim şimdi” ifadelerini kullandı.

Magazin Haberleri Bülteni (17 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üç yılda bitti!

Üç yılda bitti!

Adrenalin tutkunu Boz

Adrenalin tutkunu Boz

Kalpten yorum!

Kalpten yorum!

‘Feci durumdayız’

‘Feci durumdayız’

Sıradaki Haber