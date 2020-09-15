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15.09.2020 - 00:34 |

Çukur 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 96. yeni bölüm izleme linki...

Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Çukur, 4. sezonuna 96. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme daha sahne oldu. SHOW TV'de ekrana gelen Çukur yayınlanan son bölümüyle nefes kesti. Peki Çukur yeni bölümünde neler olacak? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur izleyicisinin bilmesi gerekenler...

Çukur 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 96. yeni bölüm izleme linki...
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Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Çukur yeni sezonuna da oldukça iddialı girdi. Peki şimdiden gözlerin çevrildiği Çukur yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

ÇUKUR YAYINLANAN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Karaca’nın Azer’in evine gitmesiyle “Koçovalılar ve Azer arasında yeni bir savaş mı başlayacak?” sorusu akıllara geliyor. Cumali ve Vartolu arasındaki gerilim dikkat çekerken, Arık Böke'nin “Madem oyun istiyorlar, katılırız biz de!” sözleri mücadelenin ve aksiyonun giderek artacağını gösteriyor. Yamaç'ın hastaneden kaçırıldığını duyan Cumali'nin tepkisi izleyenleri şaşırtırken, “Yamaç Koçovalı'yı kim kaçırdı?” sorusu büyük merak uyandırıyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI 

Necip Memili kızıyla dans etti'Çukur' dizisinde canlandırdığı 'Cumali Koçovalı' karakteriyle dikkat çeken oyuncu Necip Memili, iki aylık kızı Asya ile dans ettiği videoyu paylaştı.
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Cadde Yazarları

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