MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Çukur bitiyor mu? Çukur dizisi ne zaman final yapıyor? Tarih belli oldu!
15.02.2021 - 22:43 |

Çukur bitiyor mu? Çukur dizisi ne zaman final yapıyor? Tarih belli oldu!

Çukur dizisi tüm hızıyla devam ederken, dizi severler 'Çukur final mi yapıyor?' sorusuna yanıt arıyor. 4 sezon boyunca başarılı şekilde izleyici karşısına çıkan Çukur dizisine birçok başarılı isim katıldı ve bazıları da oyuncu kadrosundan ayrıldı. Heyecan yaratan Çukur final tarihi de belli oldu. Çukur ne zaman bitiyor?

Çukur bitiyor mu? Çukur dizisi ne zaman final yapıyor? Tarih belli oldu!
ABONE OL

Dizinin başrol oyuncularından Rıza Kocaoğlu, Çukur son dönemeçte yeni bir diziymiş gibi ekrana geleceği sinyallerini vermişti. 15 Şubat Pazartesi akşamı yayımlanan bölümde oyuncular ve senaryo bunu kanıtlar nitelikte oldu ve sosyal medyada da 'Yeniçukur' başlığı ile gündem oldu. Peki, Çukur final mi oluyor, bitiyor mu? İşte, detaylar...

ÇUKUR BİTİYOR MU?

Dizinin başarılı isimlerinden ve Aliço karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu, Çukur dizisinin final yapacağı tarihe ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Kocaoğlu, "Kısmetse bu sezon sonunda diziyi bitireceğiz. Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." demişti. 

23 Ekim 2017 tarihinde seyirci karşısına çıkan dizinin son 13 bölümünün çekildiği ve 14 Haziran Pazartesi akşamında ekranlara veda edeceği iddia ediliyor. 

Birsen Altuntaş haberinde ise yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceğinin öne sürüldüğüne yer verdi. Çukur’un 4 sezon yayınlanması planlanmıştı.

 

Sunucu Nursel Ergin mayoyla kara atladı!'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla üne kavuşan Nursel Ergin, Moskova tatilinde -18 derece soğukta, siyah mayosuyla karlara atladı. Karda yuvarlanan ünlü sunucu o anları Instagram'dan paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nexe - Beşiktaş Aygaz: 32-26

Nexe - Beşiktaş Aygaz: 32-26

Son dakika - Berna Gözbaşı'dan VAR tepkisi! 'Artık yeter'

Son dakika - Berna Gözbaşı'dan VAR tepkisi! 'Artık yeter'

Son dakika - Ersun Yanal: "Seriyi devam ettirdik"

Son dakika - Ersun Yanal: "Seriyi devam ettirdik"

Son dakika - Real Madrid'de Sergio Ramos ile yollar ayrılıyor

Son dakika - Real Madrid'de Sergio Ramos ile yollar ayrılıyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet