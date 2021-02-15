Çukur bitiyor mu? Çukur dizisi ne zaman final yapıyor? Tarih belli oldu!

Dizinin başrol oyuncularından Rıza Kocaoğlu, Çukur son dönemeçte yeni bir diziymiş gibi ekrana geleceği sinyallerini vermişti. 15 Şubat Pazartesi akşamı yayımlanan bölümde oyuncular ve senaryo bunu kanıtlar nitelikte oldu ve sosyal medyada da 'Yeniçukur' başlığı ile gündem oldu. Peki, Çukur final mi oluyor, bitiyor mu? İşte, detaylar...

ÇUKUR BİTİYOR MU?

Dizinin başarılı isimlerinden ve Aliço karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu, Çukur dizisinin final yapacağı tarihe ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Kocaoğlu, "Kısmetse bu sezon sonunda diziyi bitireceğiz. Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." demişti.

23 Ekim 2017 tarihinde seyirci karşısına çıkan dizinin son 13 bölümünün çekildiği ve 14 Haziran Pazartesi akşamında ekranlara veda edeceği iddia ediliyor.

Birsen Altuntaş haberinde ise yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceğinin öne sürüldüğüne yer verdi. Çukur’un 4 sezon yayınlanması planlanmıştı.