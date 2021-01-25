Çukur Cumali amca kim? Cumali amca rolünü oynayanda Müfit Kayacan kimdir, dizileri neler?

Müfit Kayacan'ın amca Cumali Koçovalı rolü ile katıldığı Çukur dizisi yine adından söz ettirdi. Show ekranlarının en çok izlenen yapımlarından Çukur oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Çukur'da işler karışırken Cumali amca dizinin gidişatını etkileyecek gibi görünüyor. İşte, Cumali amca Müfit Kayacan hayatı...

MÜFİT KAYACAN KİMDİR?

Kayacan, 17 Ocak 1959 tarihinde Kaş, Antalya'da dünyaya geldi. Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İlk 1983 yılında rol aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) kurucularındandır ve 25 sene genel sanat yönetmenliğini üstlenmiştir. Bu süreçte 32 farklı oyunda rol aldı ve 25 oyun yönetti. 10 sene Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Kültürel Hizmetler Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Görev süresi içerisinde “Liselerarası Ulusal Tiyatro Şenliği” 1993 yılında ilk kez 6 lisenin katılımıyla başladı.

Altın Portakal Film Festivali'nde jüri üyeliği de yapan Müfit Kayacan, Likya Seyirlik Oyunlar Festivali'nin de yaratıcılarındandır. Kadınlar Tiyatro ile Buluşuyor 18 Mayıs 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Evli ve iki çocuk babasıdır. 2012 yılında Adım Tiyatro ile sahneye koyduğu ve aynı zamanda rol aldığı Kanlı Nigâr oyunundaki “Abdi” rolüyle 16. Afife Tiyatro Ödülleri "En İyi Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncu" ödülüne aday gösterilmiştir.

DİZİLERİ

2003 Şıh Senem

2005 Kezban Yenge

2006 Maçolar

2010 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

2012 Şubat

2015 Aşk Yeniden

2016 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2016 Cesur Ve Güzel

2017 Tutsak

2018 Adı: Zehra

2018 Bartu Ben

2019 Yüzleşme

2019 Aşk Ağlatır

2020 Zemheri

2020 Alef

2020 Aşk 101

2020 Aile Şirketi

2021 Çukur